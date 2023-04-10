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Значительных проблем с асфальтом во дворах на дальнем Запсковье нет — Дмитрий Барабанов

Значительных проблем с асфальтом во дворах округа №14 в Пскове нет. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Псковской городской Думы по округу Дмитрий Барабанов.

«Что касается дворовых проездов, у нас были сделаны очень большие работы на территории округа в предыдущие годы, поэтому, что касается округа №14, проблематика с дворами если и есть, то незначительная», - сказал Дмитрий Барабанов.

Он добавил, что исключение составляет лишь дом №11 на улице Звездной, жители которого ранее отозвали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». По словам депутата, сегодня этот двор стоит в очереди на ремонт.

Он добавил, что в округе в этом году пройдут два дорожных ремонта — ремонт второй очереди улицы Труда (от улицы Текстильной до улицы Инженерной), а также работы в створе проспекта Энтузиастов и улицы Ипподромной, где идет замена ливневой канализации и коммуникаций.