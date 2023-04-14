←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 14.04.2023 13:101 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове 18.04.2023 10:580 Движение по отремонтированной полосе Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели 16.04.2023 20:400 Движение ограничат на двух участках трассы Петербург – Псков в Ленинградской области 14.04.2023 18:451 На федеральной трассе А-122 в Псковской области запретят движение грузовиков 14.04.2023 14:492 На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение 14.04.2023 13:101 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Движение по отремонтированной полосе Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели

18.04.2023 10:58|ПсковКомментариев: 0

Литой асфальтобетон начали укладывать на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Напомним, Ольгинский мост - старейшая в Пскове переправа через реку Великую - наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществляется по двум оставшимся полосам.

О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей глава города Борис Елкин объявил 2 марта. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон.

 

Ограничение движения продлится до 3 июля. До майских праздников подрядчик планирует привести в порядок половину моста со стороны Троицкого собора, затем движение переместится на отремонтированный участок для проведения работ на второй части переправы.

«Сегодня приступают к работе по укладке литого асфальтобетона. Впервые применение на Троицком, теперь на Ольгинском. Данный асфальт будет укладываться несколько дней. За два дня должны уложить, материал будут привозить из Санкт-Петербурга, поэтому необходимо время на доставку. Предварительно, на пятницу планируется укладка обычного. Надеюсь, что к концу недели откроем эту полосу», – сказал глава города Пскова Борис Елкин. 

Градоначальник отметил, что данный слой приезжает в жидком виде с температурой 200 градусов.  

«Мы планировали открыть полосу до 1 мая, но понимаем, что концу недели, в воскресенье, ее откроем», – заверил Борис Елкин.

Теги: #Ольгинский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 6669 человек
Сюжет: Ремонт Ольгинского моста в Пскове - 2023 Движение по отремонтированной полосе Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели На Ольгинском мосту в Пскове начали укладывать гидроизоляцию Борис Елкин: Подрядчик на Ольгинском мосту мог бы работать быстрее Андрей Маковский предложил вернуть двустороннее движение на улице Карла Маркса на время ремонта Ольгинского моста Настил из досок сделали для пешеходов под Ольгинским мостом в Пскове Демонтаж старой гидроизоляции завершают на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО «Гордозор»: Как в соцсетях отреагировали на перекрытие Ольгинского моста? ВИДЕО Владимир Кузь призвал временно изменить режим работы светофоров на Четырех углах Фотофакт: Старый асфальт продолжают снимать на Ольгинском мосту в Пскове Рабочие снимают асфальт на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО Интерактив: Пешком быстрее Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО Представитель подрядчика о технологии и сроках ремонта Ольгинского моста в Пскове Борис Елкин перечислил все этапы замены дорожного полотна на Ольгинском мосту Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут со стороны Троицкого собора «ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя? ВИДЕО Эхо города: Ремонт Ольгинского моста Я/Мы и Ольгинский мост Владимир Кузь объяснил ранний старт ремонта Ольгинского моста в Пскове Ольгинский мост частично закроют для замены дорожной одежды с 15 марта
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
18.04.2023, 10:580 Движение по отремонтированной полосе Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели 18.04.2023, 07:530 Почему нельзя делать клумбы из старых шин, объяснил автоэксперт 18.04.2023, 06:580 Агрегаторы такси предлагают штрафовать за сотрудничество с водителями-нелегалами 17.04.2023, 14:301 «ГорДозор»: Самокаты в городе. ВИДЕО
17.04.2023, 14:274 Джип влетел в опору светофора на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про самокаты в городе 17.04.2023, 12:250 Свыше полутора тысяч нарушений выявили на псковских дорогах за неделю 17.04.2023, 11:503 Момент наезда грузовика на юного велосипедиста в Пскове сняла камера видеонаблюдения
17.04.2023, 11:230 Юный велосипедист получил травмы после наезда грузовика в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 10:570 Четырех пешеходов сбил УАЗ в Псковском районе, водитель скрылся 17.04.2023, 10:280 Мужчина без водительских прав врезался в дерево в Стругокрасненском районе 16.04.2023, 20:400 Движение ограничат на двух участках трассы Петербург – Псков в Ленинградской области
15.04.2023, 17:393 Автомобиль опрокинулся в Псковском районе, водитель погиб 15.04.2023, 15:280 Пьяного водителя автомобиля остановили в Себеже 14.04.2023, 21:000 Ни одного ДТП не произошло на железнодорожных переездах в Псковской области с начала года 14.04.2023, 18:451 На федеральной трассе А-122 в Псковской области запретят движение грузовиков
14.04.2023, 17:440 Порхович в очередной раз попался полицейским нетрезвым за рулем 14.04.2023, 17:350 Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области с 14 по 16 апреля 14.04.2023, 17:092 Знаки «Остановка запрещена» установят вдоль дороги на псковское кладбище Орлецы в Пасху 14.04.2023, 16:441 Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор»
14.04.2023, 16:090 Два легковых автомобиля столкнулись у сквера Народовластия в Пскове. ФОТО 14.04.2023, 14:492 На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение 14.04.2023, 13:101 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове 14.04.2023, 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху
13.04.2023, 21:400 В России появится цифровая карта аварийности на дорогах 13.04.2023, 20:267 Интерактив: Парковка уровня «бог» на улице Яна Фабрициуса в Пскове 13.04.2023, 17:500 Насмерть сбившего школьницу порховича лишат свободы на 6 лет 13.04.2023, 17:185 «Псковавтодор» собирается приобрести новый асфальтобетонный завод
13.04.2023, 17:090 Движение перекроют на трассе Петербург – Псков в Ленинградской области 13.04.2023, 17:040 Новый маршрут свяжет площадь Ленина и псковское Овсище 13.04.2023, 16:550 Пожилая женщина пострадала в результате наезда автомобиля на дом в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 12:390 Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП
13.04.2023, 12:215 Значительных проблем с асфальтом во дворах на дальнем Запсковье нет — Дмитрий Барабанов 13.04.2023, 11:180 Автобусные остановки моют дорожники в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 11:160 Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей 13.04.2023, 09:470 Мусоровоз горел в Бежаницком районе
13.04.2023, 09:271 Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной 13.04.2023, 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023, 20:350 Дорожная авария случилась на Завеличье. ФОТО 12.04.2023, 14:332 Получили газ, но лишились дороги: жители Лисьих Горок пожаловались Алексею Севастьянову
12.04.2023, 10:012 Граждане Молдовы и Белоруссии пострадали в ДТП в Опочецком районе 12.04.2023, 07:360 Участок дороги начали ремонтировать в поселке Кунья 11.04.2023, 16:110 Работы по ямочному ремонту начались в Себежском районе 11.04.2023, 11:590 Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Опочецком районе
11.04.2023, 09:300 Ребенок на велосипеде врезался в Renault и попал в больницу в Невеле 11.04.2023, 07:190 Таксисты просят ввести мораторий на медосмотры 10.04.2023, 21:232 Контракт на ремонт самых разбитых дорог хотят заключить в Пскове 10.04.2023, 19:450 Часть дороги перекроют в Великих Луках из-за провала асфальта над подземным переходом
10.04.2023, 17:280 Пьяных водителей скутера и мопеда остановили в Псковской области 10.04.2023, 15:110 «ГорДозор»: Псков после зимы. ВИДЕО 10.04.2023, 14:050 Автобусы на садоводческие товарищества в Пскове переходят на весеннее расписание 10.04.2023, 13:270 «Деловой понедельник»: Актуальные вызовы и тенденции развития автобизнеса в Псковской области. ВИДЕО
10.04.2023, 12:590 Более 30 пьяных водителей остановили в Псковской области за неделю 10.04.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псков после зимы 10.04.2023, 12:130 Два псковича избили таксиста и угнали его машину 10.04.2023, 12:050 Подземные переходы в Великих Луках не будут закрывать из-за провала асфальта
10.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» о развитии автобизнеса в Псковской области 10.04.2023, 11:240 Опубликованы фотографии с места ДТП с двумя пострадавшими в Островском районе 10.04.2023, 10:390 Водитель без прав сбил велосипедистку в красногородской деревне. ФОТО 10.04.2023, 10:208 В Пскове выделят еще 53 млн рублей на восстановление дорог
10.04.2023, 10:010 Нарушители правил парковки мешают уборке улицы Текстильной в Пскове 10.04.2023, 09:570 Kia и Mitsubishi столкнулись на площади Героев-Десантников в Пскове 10.04.2023, 09:400 Водитель-женщина сбила девочку на проспекте Гагарина в Великих Луках 10.04.2023, 09:070 Автомобиль такси попал в ДТП на Октябрьской площади в Пскове
10.04.2023, 08:240 Псковичей предупредили об ограничении движения на ряде улиц из-за работ коммунальщиков 09.04.2023, 21:090 Фотофакт: Люк открыт на проезжей части улицы Вагонной в Великих Луках 09.04.2023, 19:250 Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Островском районе 09.04.2023, 16:530 Фотофакт: Множественные ямы образовались на улице Западной в Пскове
09.04.2023, 13:082 Повреждения дороги над подземным переходом в Великих Луках устранят за счет подрядчика 09.04.2023, 12:243 Проезжая часть над подземным переходом провалилась в Великих Луках. ФОТО 09.04.2023, 11:390 Дороги и тротуары Пскова продолжают приводить в порядок после зимы. ФОТО 08.04.2023, 20:241 Начался ремонт улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Новгородской в Пскове, вводится ограничение движения
08.04.2023, 19:580 Снимок с места ДТП с грузовиком в Плюсском районе опубликовали в Сети 08.04.2023, 16:332 Размер дорожного фонда Псковской области на 2023 год составляет более 13 млрд рублей 08.04.2023, 16:186 Российские дачники могут получить штраф за мойку автомобиля на участке 08.04.2023, 16:0317 Почему в Псковской области массово развалились старые дороги, объяснил губернатор
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.