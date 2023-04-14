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Движение по отремонтированной полосе Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели

Литой асфальтобетон начали укладывать на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, Ольгинский мост - старейшая в Пскове переправа через реку Великую - наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществляется по двум оставшимся полосам.

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О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей глава города Борис Елкин объявил 2 марта. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон.

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Ограничение движения продлится до 3 июля. До майских праздников подрядчик планирует привести в порядок половину моста со стороны Троицкого собора, затем движение переместится на отремонтированный участок для проведения работ на второй части переправы.

«Сегодня приступают к работе по укладке литого асфальтобетона. Впервые применение на Троицком, теперь на Ольгинском. Данный асфальт будет укладываться несколько дней. За два дня должны уложить, материал будут привозить из Санкт-Петербурга, поэтому необходимо время на доставку. Предварительно, на пятницу планируется укладка обычного. Надеюсь, что к концу недели откроем эту полосу», – сказал глава города Пскова Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что данный слой приезжает в жидком виде с температурой 200 градусов.

«Мы планировали открыть полосу до 1 мая, но понимаем, что концу недели, в воскресенье, ее откроем», – заверил Борис Елкин.