Движение по отремонтированной полосе Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели

Литой асфальтобетон начали укладывать на Ольгинском мосту в Пскове сегодня, 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, Ольгинский мост - старейшая в Пскове переправа через реку Великую - наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществляется по двум оставшимся полосам.
О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей глава города Борис Елкин объявил 2 марта. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон.
Ограничение движения продлится до 3 июля. До майских праздников подрядчик планирует привести в порядок половину моста со стороны Троицкого собора, затем движение переместится на отремонтированный участок для проведения работ на второй части переправы.
Градоначальник отметил, что данный слой приезжает в жидком виде с температурой 200 градусов.
«Мы планировали открыть полосу до 1 мая, но понимаем, что концу недели, в воскресенье, ее откроем», – заверил Борис Елкин.