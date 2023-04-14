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Дороги перекроют в районах Псковской области для подготовки к Кубку России по ралли

Тренировочные сборы для подготовки к Кубку России по ралли пройдут в Псковской области, в связи с этим ожидается перекрытие дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На территории Пустошкинского, Опочецкого, Палкинского, Печорского и Себежского районов планируется проведение тренировочных сборов в рамках подготовки к седьмому этапу Кубка России по ралли «Голубые озера-2023» и третьему этапу чемпионата России по ралли - «Псков – 2023».

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по участкам автомобильных дорог:

Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Криуха до деревни Красное Пустошкинского района – 23 апреля с 10.00 до 18.00.

Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Красное до деревни Щукино Пустошкинского района – 22 апреля с 10.00 до 18.00,

Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района – 20 апреля с 10.00 до 18.00,

Качаново – Луг – Родовое от деревни Качаново до деревни Горбунова Гора и от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района – 27 апреля с 10.00 до 18.00,

Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района – 25 апреля с 10.00 до 18.00,

Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Лавры до деревни Высокий Мост Печорского района – 26 апреля с 10.00 до 18.00,

Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Высокий Мост до деревни Качаново Палкинского района – 26 и 27 апреля с 10.00 до 18.00,

Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района – 27 апреля с 10.00 до 18.00.

Максютино – Родионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района – 28 апреля с 10.00 до 18.00.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон: 8-911-378-05-81.