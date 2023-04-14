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Около 200 км псковских дорог приведут в порядок по нацпроекту в 2023 году

В нормативное состояние планируют привести 200 км дорог Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сессии Псковского областного Собрания 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В текущем году продолжится крупномасштабный ремонт региональных дорог, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В целом на ремонт и капитальный ремонт дорог планируется направить 4 млрд 74 млн рублей. Будет приведено в нормативное состояние 200 км дорог. Все соответствующие контракты заключены», – выступил Станислав Стармолотов.

Он также перечислил крупнейшие объекты этого года. Это: