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Стартовал ремонт улицы Труда напротив псковской ГИБДД. ФОТО

Ремонт улицы Труда на участке от улицы Текстильной до улицы Инженерной стартовал в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик ремонтирует последний отрезок - от улицы Текстильный до кругового пересечения с улицей Инженерной. Дорожники меняют бордюрные камни, местами убирают старый асфальт.

Напомним, улицу Труда ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контракт заключен на два года. В 2022 году году обновляли участок от дома №4 на улице Труда до перекрестка с улицей Текстильной.

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Ремонт включает замену покрытия проезжей части и тротуаров, бортового камня, люков и плит перекрытий, демонтаж пешеходного ограждения. Вместо него будет высажена живая изгородь из кизильника. Кроме того, обновляются посадочные площадки автобусных остановок, установлены скамейки и урны, дорожные знаки, восстановлена зеленая зона, нанесена разметка термопластиком.