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Подрядчики заканчивают гарантийный ремонт дорог в Псковской области

Подрядчики заканчивают гарантийный ремонт дорог в Псковской области. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, у нас и на новых дорогах есть какие-то изъяны. Осевая полоса, где стык асфальта происходит, их надо проливать бетоном. Бывают ямки, в процессе технологическом бывают заминки. Это все равно человеческий фактор. Добропорядочные подрядчики это все исправляют. В принципе на сегодняшний день основные подрядчики, которые представлены на нашем рынке, уже заканчивают гарантийный обязательства. Все они выполняют гарантийные обязательства, если это не случайные какие-то, залетные, которые приехали, дел наворотили и умчали», – рассказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в таком случае исполнителя заносят в реестр недобросовестных подрядчиков, а область может использовать возможности банковской гарантии для ремонта дорог.

«У заказчика сейчас есть хорошая возможность влиять на подрядчиков, это банковская гарантия на выполненные работы. Любой подрядчик перед подписанием акта ввода объекта в эксплуатацию, когда он уже все сделал, выполнил все работы, предоставляет банковскую гарантию на выполненные работы. Соответственно, заказчик может эту банковскую гарантию вскрыть. Денежные средства, которые он получит с банка, можно использовать и отремонтировать дорогу, если подрядчик уклоняется от своих обязательств. Никакому подрядчику это не надо, потому что у подрядчика возникнут сразу сложности с получением в дальнейшем банковских гарантий», - уточнил Владимир Кузь.