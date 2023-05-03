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Более 200 км региональных дорог приведут к нормативу в Псковской области в этом году

Научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов Российской Федерации» прошла в Казани с 26 по 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Мероприятие приурочено к старту дорожного сезона. В нем приняли участие представители министерства транспорта РФ, Росавтодора и подведомственных ему учреждений, ФАУ «РОСДОРНИИ», ассоциаций «РАДОР» и «Р.О.С.Асфальт», а также руководители региональных дорожных ведомств всех субъектов РФ. От Псковской области в конференции принял участие заместитель губернатора Игорь Шатурный.

Специалисты обсудили обновленную систему управления качеством в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализацию пятилетних программ дорожной деятельности субъектов РФ на период 2023-2027 годов, развитие опорной сети дорог.

На дорогах Псковской области уже активно ведутся работы. В этом году в нормативное состояние планируется привести более 200 км дорог регионального значения, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2023 году регионам страны поставили задачу еще раз проработать все детали предстоящей дорожной деятельности на опорной сети дорог с учетом уникальности каждого региона и конкретных потребностей жителей. При составлении планов дорожных работ в Псковской области особое внимание уделяют ремонту опорной сети дорог, а также дорогам, ведущим к социально значимым объектам региона.

Крупнейшими объектами этого года в Псковской области являются: