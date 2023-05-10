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Еще 18 км дороги Пушкинские Горы - Локня приведут в порядок по нацпроекту

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет продолжен ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Карта: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога входит в опорную дорожную сеть региона, связывая южные районы Псковской области с областным центром, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Контракт на ремонт дороги заключен между заказчиком ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядной организацией ООО «ДАФ». Средства в объеме более 384 млн рублей выделены из областного бюджета.

В этом году в нормативное состояние будут приведены два участка в Новоржевском районе общей протяженностью 12,2 км (с 13 по 22 км, с 35 по 39 км). Третий участок – с 56 по 62 км, расположенный в Бежаницком районе, будет отремонтирован в 2024 году.

Подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие проезжей части и укрепленной части обочин и виражей, укрепит обочины, отремонтирует пересечения, примыкания, водопропускные трубы. Также в порядок будут приведены автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка. Срок окончания работ по контракту на участках этого года – октябрь 2023 года.

В комитете отметили, что дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.