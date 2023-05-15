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Реверсивное движение введут на участке трассы Петербург – Псков в Ленинградской области

В связи с производством дорожных работ на 149 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, в Лужском районе Ленинградской области введут ограничение пропускной способности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«В связи с производством работ по восстановлению деформационных швов и пришовных зон в период с 16 мая по 9 июня на путепроводе через железную дорогу Великий Новгород – Луга будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения), светофорные объекты.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой», - добавил Илья Пузыревский.