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Завершается ремонт дороги военного городка «Владимирский лагерь»

Псковавтодор с опережением сроков завершил работы по замене изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 1,6 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На участке автодороги заменено асфальтобетонное покрытие на автомобильных стоянках, разворотной площадке, заездных карманах автобусных остановок, укреплены обочины.

На следующей неделе продолжится оборудование автобусных остановок, а также ремонт бортового камня и автопавильонов. До 15 июня будет нанесена дорожная разметка, установлены знаки и искусственная неровность возле школы.

Напомним, автодорога давно нуждалась в проведении ремонтных работ. Это стало возможным только после передачи ее в пользование региона. Вопрос передачи решился при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.