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Проезжую часть улицы Труда начали асфальтировать в Пскове. ФОТО

Проезжую часть улицы Труда начали асфальтировать в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Сегодня начали асфальтировать проезжую часть улицы Труда и продолжают делать тротуары. Ограничено движение по полосам на участке от улицы Текстильной до улицы Звездной. Ремонт объекта идет в хорошем темпе. Скоро подрядчик переместится на отрезок от Звездной до Инженерной», - написал Борис Елкин.

Напомним, улицу Труда ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контракт заключен на два года. В 2022 году году обновляли участок от дома №4 на улице Труда до перекрестка с улицей Текстильной.