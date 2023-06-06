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АвтоМир / Дороги

Борис Елкин о ремонте псковских дорог и моста Александра Невского

06.06.2023 13:24|ПсковКомментариев: 0

В Пскове активно ремонтируют дорожное покрытие сразу на нескольких улицах. Глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвал сроки сдачи объектов, а также анонсировал планы на ремонт дорожной одежды моста Александра Невского.

 

– Борис Андреевич, объем ремонтируемых дорог в городе достаточно большой. Иногда жалуются и автомобилисты, и пешеходы, что очень много перекрытий. Мы понимаем, что состояние дорожного покрытия и тротуаров там, где идут ремонты, мягко сказать, оставляет желать лучшего. Расскажите, пожалуйста, все ли эти улицы будут сданы до конца года или какие-то будут переходящими на следующий год?

– Большое количество ремонтов, действительно, вызвано состоянием улично-дорожной сети. Пришлось прибегать к дополнительным мерам для того, чтобы привлекать средства уже следующего года и скорейшем образом привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть города Пскова. Уже активно работают на улице Труда, укладывают выравнивающий слой асфальто-бетонного покрытия, кусками делают тротуары. Я думаю, что проблем со сроками сдачи не будет, и подрядчик планирует в конце июня - начале июля данный объект закончить. На улице Коммунальной должны приступить к укладке асфальта на тротуарах на этой неделе. По этому месту поступает большое количество обращений граждан, что неудобно проходить участок. И где-то к 15 июля планируется начать фрезирование асфальто-бетонного покрытия с последующей укладкой нового. Активно ведутся работы на улице Новгородской. Также ведутся работы на улице 128-й Стрелковой Дивизии, где в ближайшие дни планируется начать укладку асфальта.

За счет лимитов 2024 года приступили к работе на улице Юбилейной. Причем в первую очередь уложили выравнивающий слой асфальто-бетонного покрытия. Дальше начнут уже менять бортовой камень, поскольку поступало много вопросов: "А что, все, ремонт закончился?" Нет, это был, так скажем, первый оперативный этап для того, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойной проезд по улице Юбилейной. 

Начаты работы на Октябрьском проспекте, но в первую очередь к ним приступили коммунальщики. «Псковские тепловые сети» работают над переустройством своей камеры, чтобы потом мы могли спокойно уже поверх отремонтированного участки сетей сделать новое дорожное покрытие. Этот объект также делается за счет лимитов следующего года. В этом году его планируется закончить.

Многих интересует и улица Яна Фабрициуса. Тут подрядчик работает. Темп, может быть, не всех устраивает, мы работаем сейчас с подрядчиком над ускорением, но планируем открыть рабочее движение к концу лета, чтобы автомобили уже могли передвигаться.

Плюс ещё у нас разыгран достаточно большой контракт на слои износа – ямочный ремонт картами. Подрядчику сейчас передали объемы, которые необходимо сделать. Будем его стимулировать, чтобы он как можно быстрее это сделал, потому что есть много локальных болевых точек, которые необходимо снимать: на Вокзальной улице есть места, которые требуют полноценного ямочного ремонта, ну, и на многих других улицах, я не буду их перечислять. Мы уже второй год практикуем такой способ, так скажем, небольшого ремонта улиц. То есть ямочный ремонт проводится не струйно-инъекционным заплевыванием, как многие говорят, не маленькими картами, а полноценными большими картами захватываем: где-то делают весь перекресток, где-то частями улицу асфальтируют. Это эффективный способ при меньшей затрате финансов обеспечить безопасное и бесперебойное движение по тем или иным улицам.

– Спрошу про ещё две улицы. Одна въездная в город, с серьёзной протяженностью, без ливневой канализации, это, конечно, Николая Васильева. До железнодорожного переезда она должна быть сделана. И ещё боль всего города, особенно Запсковья, конечно, улица Алмазная. На ней тоже живого места нет. 

– Действительно, въезд в город тоже немаловажен, учитывая, что наш город еще и туристический, поэтому согласен, что лицо города – это въезд в него. Улица Николая Васильева уже проторгована. Там приступают к работам, начали с тротуаров и с обочины. Уже имеется информация, что нашли под покрытием коммуникации, в том числе ливневые. Сейчас их активно прочищают и переделывают картографию в части, как будут укладывать асфальт с учетом уже новых коммуникаций. Также один из въездов города – Крестовское шоссе – уже имеет подрядчика. Часть его до федеральной дороги была сделана несколько лет назад, а участок от железнодорожного переезда до Октябрьского проспекта планируется также за счет лимитов 2024 года начать делать в этом году.

Что касается улицы Алмазной, она также в удручающем состоянии. Уже определен подрядчик на ее ремонт. И опять же она будет отремонтирована за счет лимитов 2024 года. Договоренности с подрядчиком достигнуты, чтобы в этом году по максимуму эту улицу сделать. Насколько мне известно, к середине лета они должны приступить к ремонту. 

Хотелось бы сказать, чтобы люди не испугались: то, что ремонт идет за счет лимитов следующего года, в этом ничего серьезного нет, потому что гарантийные обязательства на дороги пойдут не с того момента, когда они будут сделаны физически, а с того, как будут приняты, а примем мы их только в следующем году. То есть подрядчики за свой счет в этом году делают часть объектов, а оплата и приемка будет только в следующем году.

– Буквально пару слов про наши любимые мостовые сооружения. Все мы видим, как активно работают на Ольгинском мосту и завершили Троицкий. Это все, что планировали сделать по инженерным сооружениям?

– В этом году – да. На следующей есть планы. Много обращений поступает по поводу моста Александра Невского. Покрытие там уже оставляет желать лучшего. Когда будем понимать объем средств, который необходим, будем изыскивать деньги и думать над этим объектом, потому что, конечно, он тоже требует отдельного внимания.

– Но там речь идет только о замене асфальтового покрытия. Там не требуется ведь капитальный ремонт?

– Там капитальный ремонт не требуется, мост достаточно свежий – 1990 года постройки. Поэтому каких-то серьезных вложений не требует. Но надо понимать, что мост большой, длинный, и это самый длинный и широкий мост у нас в городе Пскове. И, соответственно, сумма, необходимая для его восстановления (даже если делать по аналогии с Ольгинским мостом), будет в полтора раза дороже. Поэтому мы понимаем, что это сумма достаточно серьезная. В этом году, конечно, таких средств нет. Будем думать, как привлекать дополнительные средства для того, чтобы сделать этот объект хотя бы в следующем году.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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