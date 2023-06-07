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Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове

Движение транспорта на участке улице Ижорского батальона ограничили в Пскове до 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением дорожных работ по устройству недостающих пешеходных дорожек по улице Ижорского батальона с 7 июня по 27 сентября будет ограничено движение автотранспорта по улице Ижорского батальона от дома № 15 до разворотной площадки «Снятная гора».

В связи с проведением дорожных работ с 13 по 23 июня будет ограничено движение автотранспорта по правой полосе Октябрьского проспекта в районе дома № 50а при движении от улицы Гагарина в направлении Иркутского переулка.

С 15 по 19 июня в связи с проведением дорожных работ будет ограничено движение автотранспорта по улице Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской при движении от улицы Юбилейной в сторону улицы Балтийской.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - уточнили в администрации.