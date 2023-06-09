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АвтоМир / Дороги

«ГорДозор»: Перекрытый город. ВИДЕО

12.06.2023 16:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июня. 

Один из атрибутов многих массовых мероприятий в Пскове - перекрытие центральных улиц. Одни выступают категорически против подобных решений, другие относятся с пониманием.

Как обстоят дела с перекрытием дорог во время мероприятий в других городах и странах? Можно ли обойтись без перекрытия или это необходимость? Ответы на эти вопросы попытались найти ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Теги: #ПЛН FM #ГорДозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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