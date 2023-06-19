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Владимир Кузь: Я за развитие пешеходного и велосипедного движения в Пскове

Движению пешеходов и велосипедистов в Пскове должны уделять приоритетное внимание. Такое мнение координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь выразил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Я за развитие пешеходного и велосипедного движения. Сюда же и общественный транспорт. С радостью бы поддержал, если бы центр перекрыли и оставили для общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов», - сказал Владимир Кузь.

Также он обратил внимание радиослушателей на то, что пешеходы и велосипедисты - такие же участники дорожного движения, как и водители. И требование соблюдать правила дорожного движения распространяется на них в равной степени.