Владимир Кузь: Я за развитие пешеходного и велосипедного движения в Пскове

Движению пешеходов и велосипедистов в Пскове должны уделять приоритетное внимание. Такое мнение координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь выразил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Также он обратил внимание радиослушателей на то, что пешеходы и велосипедисты - такие же участники дорожного движения, как и водители. И требование соблюдать правила дорожного движения распространяется на них в равной степени.