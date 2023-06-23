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Огромная автомобильная пробка образовалась в центре Пскова

Огромная автомобильная пробка образовалась в центре Пскова сегодня, 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В результате дорожной аварии на Ольгинском мосту (дорогу не поделили, по предварительной информации, три легковых автомобиля) пробка образовалась на Октябрьском проспекте в сторону площади Ленина от улицы Некрасова, затруднено движение транспорта со стороны Троицкого моста на Завеличье.

Транспортные средства - участники ДТП - получили незначительные технические повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медпомощи.