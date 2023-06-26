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Фрезерование асфальта началась на улице Коммунальной на дальнем Завеличье

Фрезерование асфальта началась на улице Коммунальной на отрезке между улицами Рокоссовского и Балтийской в Пскове сегодня, 26 июня. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Фрезерование асфальтового покрытия началось сегодня на улице Коммунальной на отрезке между улицами Рокоссовского и Балтийской. В начале июля планируется укладка асфальта», - рассказал Борис Елкин.

Градоначальник напомнил, что ремонт идет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».