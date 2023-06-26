АвтоМир / Дороги

Благоустройство дворов и ремонт дорог проводят в Великих Луках

Благоустройство дворовых территорий и ремонт дорог активно идёт в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

К настоящему времени уже завершены ремонтные работы на дворовых территориях по адресам: улица Вагонная, дом 3, корпус 1; улица Зверева, дом 21; проспект Октябрьский, дом 47/9.

Также специалисты отремонтировали дворы на улице Мурманской, дом № 2; на площади Ленина, дом № 6; а также дворовые территории домов №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на проезде Нелидовском.

Помимо этого, отремонтированы проезды к многоквартирным домам № 11А на улице Комсомольской и № 86 на улице Щорса.

Дорожники начали работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий на улице Ботвина, дома №№ 10-12; на улице Дьяконова, дом 19, корпус 1; на площади Калинина, дом № 1.

В части ремонта дорог на сегодняшний день ведутся работы на улице К. Либкнехта. Также на прошлой неделе сняли старое покрытие на улице М. Жукова и на проспекте Октябрьском (участок дороги от проспекта Гагарина до улицы Мурманской).