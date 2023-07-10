Завершен первый этап ремонта псковского «Пентагона». ФОТО

Завершился ремонт дворовой территории, примыкающей к дому №11 на улице Западной в Пскове. Обновлены проезд, подходы к подъездам, сделана парковка и заасфальтирована пешеходная дорожка по центру двора. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«По договоренности с подрядчиком начались работы у соседнего дома №52 на улице Коммунальной, хотя по контракту это объем следующего года. Таким образом, большую часть территории приведем в порядок в этом году», - отметил Борис Елкин.
По словам градоначальника, останется благоустроить центральную площадку и доделать проезды. Однако источник финансирования на эти работы пока не найден.
Напомним, в народе этот двор называют «Пентагоном».