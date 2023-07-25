Великим Лукам дополнительно выделят 300 млн рублей на покупку дорожной техники

Великие Луки дополнительно получат порядка 300 миллионов рублей в 2023 году на приобретение дорожной техники. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в город на Ловати, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.
В ходе общения с представителями городской власти Великих Лук Михаил Ведерников рассказал, что ранее от жителей муниципалитета поступали обращения, подавляющее большинство которых касалась качества уборки улично-дорожной сети.
Глава региона отметил, что сегодня он проехал по городу и осмотрел наиболее критичные места. Он поблагодарил главу городской администрации Андрея Беляева, муниципальную команду и управляющие организации и всех, кто был задействован в этой большой и сложной работе по улучшению качества уборки.
«Единственное, вы должны пообещать, что уборку города вы будете и дальше осуществлять, как требуется, и все объекты, которые мы с вами сегодня утвердим, нужно будет сдать в этом году в надлежащем качестве. От этого будет зависеть сумма дополнительных средств на следующий год», - подчеркнул губернатор.
Выразив губернатору большую благодарность, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в свою очередь заверил, что они обязуются продолжать уборку в надлежащем качестве и осуществлять контроль.
«Предварительно обязательно отработаем этот список, чтобы понимать, кто сможет выполнить необходимые работы в надлежащем качестве. Будут небольшие объекты, по срокам на три недели на объект максимум», - сказал он.