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Великим Лукам дополнительно выделят 300 млн рублей на покупку дорожной техники

Великие Луки дополнительно получат порядка 300 миллионов рублей в 2023 году на приобретение дорожной техники. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в город на Ловати, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

В ходе общения с представителями городской власти Великих Лук Михаил Ведерников рассказал, что ранее от жителей муниципалитета поступали обращения, подавляющее большинство которых касалась качества уборки улично-дорожной сети.

Глава региона отметил, что сегодня он проехал по городу и осмотрел наиболее критичные места. Он поблагодарил главу городской администрации Андрея Беляева, муниципальную команду и управляющие организации и всех, кто был задействован в этой большой и сложной работе по улучшению качества уборки.

«Действительно, убран песок и грязь, которые, судя по всему, ни один год здесь копились. Как я и обещал, сегодня мы обсудим возможность выделения дополнительных средств на содержание улично-дорожной сети и на ремонт. Мы сейчас неплохо идем по исполнению по акцизам, поэтому порядка 300 миллионов рублей в этом году дополнительно муниципалитету выделим на приобретение дорожной техники. Я вам обещал, что в следующем году 30-50 миллионов рублей дополнительно на Великие Луки мы предусмотрим. Вижу, что городом занялись как положено, поэтому эти средства мы тоже готовы вам предоставить в этом году. Поговорим сейчас об участках, на которые вы хотите их потратить», - сказал Михаил Ведерников.

«Единственное, вы должны пообещать, что уборку города вы будете и дальше осуществлять, как требуется, и все объекты, которые мы с вами сегодня утвердим, нужно будет сдать в этом году в надлежащем качестве. От этого будет зависеть сумма дополнительных средств на следующий год», - подчеркнул губернатор.

Выразив губернатору большую благодарность, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в свою очередь заверил, что они обязуются продолжать уборку в надлежащем качестве и осуществлять контроль.

«Предварительно обязательно отработаем этот список, чтобы понимать, кто сможет выполнить необходимые работы в надлежащем качестве. Будут небольшие объекты, по срокам на три недели на объект максимум», - сказал он.