Скорость движения транспорта на день ограничат на участке трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На километрах 38-37 трассы Р-23 будет действовать ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 8:00 до 17:00.
Рабочие будут очищать водоотводные лотки.
С проводимыми работами можно ознакомиться на сайте: sz.rosavtodor.gov.ru.