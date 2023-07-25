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АвтоМир / Дороги

Скорость движения транспорта на день ограничат на участке трассы Р-23

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Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На километрах 38-37 трассы Р-23 будет действовать ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 8:00 до 17:00. Рабочие будут очищать водоотводные лотки. С проводимыми работами можно ознакомиться на сайте: sz.rosavtodor.gov.ru.