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Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове

Верхний слой асфальта начали укладывать на улице Коммунальной в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В планах завершить работу за 4 дня. Затем подрядчик приступит к нанесению разметки», - рассказал Борис Елкин.

Дорожные работы будут вестись на одной стороне проезжей части в ночное время, с 20:00 до 6:00. Сегодня верхний слой асфальта укладывают на участке от улицы Балтийской до улицы Западной.

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Напомним, 12 июля асфальт укладывали на участке между улицами Балтийской и Рокоссовского. 13 июля дорожники работали на участке между улицами Рокоссовского и Западной.