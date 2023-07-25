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Участок дороги в Пыталовском районе приняли в эксплуатацию после ремонта

Восемь километров автодороги Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой в Пыталовском районе приняли в эксплуатацию после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Дорогу здесь ремонтировали в рамках двухгодичного контракта по проекту «Содействие развитию автомобильных дорог». В прошлом году в порядок был приведен участок с 41-го по 51 км, в этом году работы продолжили на участке от 51-го до 59-го км. Всего за два года отремонтировано более 18 км дороги, стоимость контракта составила 323 млн рублей.

В ходе ремонта специалисты отремонтировали изношенное асфальтобетонное покрытие, примыкания, водопропускные трубы, укрепили обочины. Так же в нормативное состояние привели четыре автобусные остановки.

Для безопасности дорожного движения вблизи пешеходных переходов появились шумовые полосы.

Обновлением трассы занималась подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту «Псковавтодором».