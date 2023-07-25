АвтоМир / Дороги

Движение транспорта по улице Яна Фабрициуса в Пскове планируют открыть в начале сентября

В Пскове продолжается ремонт улицы Яна Фабрициуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глав города Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

На участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной уже выполнили устройство хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, переустройство тепловых сетей, установили опоры освещения.

Сейчас на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Металлистов дорожники завершают монтаж ливневой канализации. На проезжей части улицы работы по устройству основания дорожной одежды выполнены на 80%. До конца августа подрядчик уложит асфальт.

«На объекте есть небольшое отставание, но подрядчик обещает открыть рабочее движение автотранспорта к началу учебного года», - добавил Борис Елкин.