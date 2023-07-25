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Мост через реку Идрянка в Себежском районе ремонтируют с опережением графика

Работы по капитальному ремонту моста через реку Идрянка на км 9+550 автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе ведутся с опережением графика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Как отметили в комитете, мост социально важен для жителей Себежского района. Он обеспечивает выезд на сеть автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

На объекте выполнили основной комплекс строительно-монтажных работ, включающий в себя демонтаж конструкций старого моста, устройство монолитных железобетонных опор на двурядном свайном фундаменте, устройство монолитных железобетонных открылков, переходных плит, шкафных стенок, подферменных площадок, монтаж новых предварительно-напряженных железобетонных балок пролетного строения длиной 24 м.

Также выполнено устройство мостового полотна – выравнивающий слой из бетона, гидроизоляция, два слоя асфальтобетонного покрытия и деформационные швы. Установлено новое металлическое перильное и барьерное ограждение, элементы водоотвода, локальные очистные сооружения, устройство новой дорожной одежды на подходах к мосту.

В настоящее время ведется разборка временного объезда с временным мостом, рекультивация территории, укрепление откосов дороги, завершаются работы по устройству конусов моста и окраске конструкций моста. Полная длина моста после капитального ремонта составляет 30,7 м.

Капремонтом занимается подрядная организация ООО «АДП» по контракту с Псковавтодором. Стоимость выполнения работ – более 88 млн рублей, средства выделены из областного бюджета. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Срок завершения работ по контракту запланированы на ноябрь этого года.