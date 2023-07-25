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Скорость движения автомобилей ограничат на двух участках трассы Р-23

Скорость движения автомобилей ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На километрах 36-34 трассы Р-23 будет действовать ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 8:00 до 17:00. Будет проводиться очистка осевой полосы.

Кроме того, на первом подъезде к станции Мшинской будет действовать ограничение скорости движения с 7:00 до 16:00. Рабочие будут убирать кустарники в полосе отвода.