АвтоМир / Дороги

Завершается ремонт дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт 2-х км участка дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонтируемый участок (км 35+566 – км 37+791) проходит по улице Заводской и через квартал Майский в городе Печоры. Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является вторым маршрутом к Псково-Печерскому монастырю.

На объекте выполнен целый комплекс работ: восстановлено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, заездных карманах и съездах, отремонтированы водопропускные трубы, заменен бортовой камень, а также выполнено устройство тротуара.

Специалистам останется укрепить обочины, благоустроить остановочные и посадочные площадки, восстановить искусственные неровности и нанести дорожную разметку.

Работы выполняются силами ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость контракта составляет более 43 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок окончания ремонта – декабрь 2023 года, однако все работы планируется завершить уже в августе, до начала празднования 550-летия Печор и Псково-Печерского монастыря.