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АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Светофор не работает на Октябрьском проспекте в Пскове

11.08.2023 19:06|ПсковКомментариев: 0

Светофор не работает у пересечения Октябрьского проспекта с улицей Свердлова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Светофор расположен у пешеходного перехода.

Снимки сделаны 11 августа около 19:00.

Теги: #псков #светофор
Источник: Псковская Лента Новостей
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