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Фотофакт: Светофор не работает на Октябрьском проспекте в Пскове

АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Светофор не работает на Октябрьском проспекте в Пскове

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Светофор не работает у пересечения Октябрьского проспекта с улицей Свердлова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Светофор расположен у пешеходного перехода. Снимки сделаны 11 августа около 19:00.