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Ремонт региональной дороги в Печорах завершат до конца августа

Ремонт региональной автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск (км 0+000-км 12+000) завершат до 31 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ремонт в рамках рабочего выезда 21 августа.

«Приехали и оценили разницу, как было, и как стало. Спасибо, что успеваете к сроку», — отметил губернатор.

Вместе с главой региона ремонт дороги проконтролировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Представитель подрядчика уточнил, что техническая готовность объекта составляет 75%. В настоящее время выполняют работы по укреплению обочин.

Работы по ремонту автомобильной дороги на участках км 0+000 — км 4+000, км 4+000 — км 12+000 в Печорском районе проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В соответствии с контрактом предусмотрены работы по ремонту участков автомобильной дороги общей протяженностью 12 км, ремонт существующих тротуаров в Печорах, водопропускных труб и автобусных остановок.