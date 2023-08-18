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Скорость движения ограничат на участке трассы Петербург – Псков 23 августа

Скорость движения транспорта ограничат на участке автомобильной дороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 145-м километре трассы Р-23 будет действовать ограничение скорости движения в сторону Великого Новгорода с 8:00 до 17:00. Будет проводиться ликвидация деформаций асфальта.

С длительными работами можно ознакомиться на сайте sz.rosavtodor.gov.ru.