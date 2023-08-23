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Уборку дорог продолжает «СитиИнвестГрупп» в Пскове

Уборку дорог продолжает «СитиИнвестГрупп» в Пскове, сообщается в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме приведения в порядок проезжей части, сотрудники компании на регулярной основе убирают урны и производят покос травы на газонах.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: