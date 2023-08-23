АвтоМир / Дороги

Укладку асфальта на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнут на следующей неделе

Укладку асфальта на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнут на следующей неделе. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая на сообщение местной жительницы.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Здорово! Несколько улиц так быстро привели в порядок. А улицу Яна Фабрициуса третий год отремонтировать не могут», - написала женщина в социальной сети «ВКонтакте».

В ответ ей сообщили, что на следующей неделе запланированы работы по укладке асфальтного покрытия по улице Яна Фабрициуса.

«В начале сентября движение для автотранспорта будет открыто. Все оставшиеся работы будут завершены до конца ноября текущего года», - уточнил представитель администрации.