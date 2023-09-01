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В Москве приняли решение по запрету электросамокатов

В Москве планируют и дальше развивать сервисы аренды электросамокатов, не отказываясь от них по примеру Парижа. Об этом 1 сентября сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы одни из первых городов мира, которые ввели большое число медленных зон в городе. Сейчас в Москве 250 таких зон, 50 из которых находится на территории жилых кварталов. У всех сервисов есть команды техников, которые отвечают за поддержание порядка на городских парковках и своевременную подзарядку самокатов. Сегодня в городе работает более 600 техников сервисов», ― приводит слова чиновников АГН «Москва».

В дептрансе напомнили, что с 1 марта ЦОДД совместно с операторами сервисов следит за порядком в городе.

«Сейчас вместе с ЦОДД тестируем камеру, которая в режиме реального времени фиксирует нарушения при движении на СИМ: движение не по велополосе, движение во встречном направлении, неспешивание при переходе дороги, езда на одном самокате вдвоем. Уже зафиксировано больше тысячи таких нарушений. Данные мы передаем в Госавтоинспекцию и операторам проката. В дальнейшем планируем увеличивать число таких камер в городе», ― отметили представители дептранса.

Ранее, 28 августа, в Госдуму внесли законопроект о праве региональных властей запрещать использование арендованных электросамокатов, а также ограничивать скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) по согласованию с жителями.

Согласно тексту законопроекта, инициатива ограничить действие прокатных электросамокатов связана с участившимися эпизодами происшествий с участием СИМ, а также с отсутствием возможности у муниципалитетов и региональных властей регулировать использование такого транспорта.