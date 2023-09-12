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Владимир Кузь: Ремонтировать дороги нужно летом, а зимой — обслуживать

Холодный асфальт в Псковской области используют уже давно, однако стоит он очень дорого, поэтому такой материал на дороги кладут только в случае крайней необходимости. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«Холодный асфальт в Псковской области используют уже давно — при ямочном ремонте зимой, когда есть экстренная, острая необходимость. Он по стоимости очень дорогой, но какие-то дыры можно зимой залатать без проблем. Здесь его уже использовали и неоднократно», - сказал Владимир Кузь.

При этом, по мнению депутата, зимой не время чинить дороги.

«В принципе можно его использовать зимой, но лучше летом все сделать, а зимой дороги нужно просто обслуживать», - заключил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области.

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Ранее сообщалось, что холодный асфальт тестируют около посёлка Тельмана Ленинградской области.