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Фотофакт: Светофор на улице Чудской оборудовали допсекцией для поворота налево

Поворот будет осуществляться на улицу Алмазную.

Новый светофор на улице Чудской в Пскове оборудовали дополнительной секцией для поворота налево, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

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