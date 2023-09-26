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АвтоМир / Дороги

Участок трассы Лудони – Павы – Боровичи в Стругокрасненском районе ремонтируют по нацпроекту

27.09.2023 17:58|ПсковКомментариев: 0

В Стругокрасненском районе ведется ремонт участка автомобильной дороги Лудони – Павы – Боровичи. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено более 5 км трассы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Автомобильная дорога востребована у жителей Псковской области, она проходит сразу через два района – Стругокрасненский и Порховский, обеспечивая сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на федеральные трассы Р-23 и Р-56», – рассказали в комитете.

Ремонт проходит в два этапа: в этом году подрядчик обновит участок с 13-го по 15-й км, в следующем году работы продолжатся в Порховском районе на участке с 31-го по 34-й км. На эти цели выделено более 127 млн рублей из федерального бюджета.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области.

Сейчас ведутся активные работы по ремонту первого участка, уже выполнен ремонт водопропускных труб, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, специалисты уложили два слоя асфальта.

Также подрядчику предстоит выполнить укрепление обочин и прибровочной части, а также нанести разметку.

Завершение работ по контракту намечено на октябрь этого года.

В комитете напомнили, что, дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Теги: #дороги #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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