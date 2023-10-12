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АвтоМир / Дороги

Люк открыт на улице Коммунальной в Пскове

13.10.2023 09:03|ПсковКомментариев: 0

Люк открыт на улице Коммунальной в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем». 

Люк на проезжей части открыт у дома №44 перед пересечением улицы Коммунальной с Восточным проездом. 

Водителям стоит быть внимательнее на этом участке дороги. 

Теги: #дороги #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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