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Люк открыт на улице Коммунальной в Пскове

Люк открыт на улице Коммунальной в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Люк на проезжей части открыт у дома №44 перед пересечением улицы Коммунальной с Восточным проездом.

Водителям стоит быть внимательнее на этом участке дороги.