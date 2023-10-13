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Движение по участку улицы Максима Горького открыли в Пскове

Улицу Максима Горького от перекрестка с улицей Конной до Четырех углов открыли для движения в Пскове 13 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ООО «Псковлайн»

Однако движение автотранспорта по правой полосе улицы Максима Горького в районе домов №14/6 и №16 при движении от улицы Конной в сторону Рижского проспекта в Пскове ограничат с 15 октября по 11 ноября.

Ограничение связано с проведением работ по ремонту инженерных сетей.

Выезд автотранспорта со двора дома №14/6 будет осуществляться через перекресток улиц Максима Горького и Конной. К тому же, на этот период будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Максима Горького и Коммунальной в районе дома №4-В.