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Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта до 11 ноября

Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта до 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 30 октября по 11 ноября в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Конной.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Ранее движение автотранспорта ограничили по правой полосе улицы Максима Горького в районе домов №14/6 и №16 при движении от улицы Конной в сторону Рижского проспекта.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.