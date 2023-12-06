АвтоМир / Дороги

Автомобиль эвакуировали с улицы Юбилейной в Пскове для расчистки дороги от снега

Автомобиль водителя, который нарушил правила парковки на улице Юбилейной в Пскове, эвакуировали для расчистки проезжей части от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Расчистка улиц проводится при активном участии ГИБДД», - отметили в ООО «СитиИнвестГрупп».

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: