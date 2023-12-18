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Участок улицы Максима Горького в Пскове откроют для движения до конца недели

Участок улицы Максима Горького в Пскове откроют для движения автотранспорта до конца недели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал», работы на канализационном коллекторе вышли на завершающий этап.

К сегодняшнему дню подрядчику наконец удалось протянуть трубу от улицы Конной до улицы Пароменской. Процесс отнял много времени из-за твердого скального грунта на глубине. К тому же, при прохождении расширителем, периодически обрушались своды технологического тоннеля.

Сейчас рабочие приступают к установке колодца на Конной, затем начнут обратную засыпку котлованов и установят дорожные плиты.

«Подрядчики выбились из графика на несколько дней. Приносим извинения за задержку работ», - сказали в «Горводоканале».