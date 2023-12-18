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Дорожную инфраструктуру будут развивать в псковском микрорайоне Шабаново – Александр Братчиков

Завершается разработка проекта по строительству дорожной инфраструктуры в микрорайоне Шабаново в черте города Пскова. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Люди подавали очень большое количество обращений, в том числе по поводу инфраструктуры этой дороги: это и канализация, и вопрос отведения воды. Там одно с другим связано. Еще очень большая проблема с тем, что участки выделялись в 90-е годы, были и самострои, заборы были не так поставлены, как это было на тех же планах», – рассказал Александр Братчиков.

Он отметил, что проводится большая работа по приведению участков в соответствие.

«Выделяют средства на проектирование. В ближайшее время будет завершен проект, надеюсь, что в этом году. Соответственно, уже будут выделяться деньги на строительство ливневого сооружения, а потом постепенно в ближайшие годы будут переходить к строительству дорог», – объяснил он.

По словам Александра Братчикова, данные работы запланированы на 2024-2025 годы.

«Очень надеюсь, что в 2025-м можно будет на это рассчитывать. Может, в 2024 выйдут и на строительство дорог», – заключил он.

Напомним, Александр Братчиков является депутатом областного Собрания по округу №3. В состав округа №3 входит часть города Пскова (южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей).