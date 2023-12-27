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К новогодним локациям в Пскове можно попасть через Троицкий мост

В уходящем году по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Пскове завершилась масштабная реконструкция Троицкого (Советского) моста через реку Пскова. Мост соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова, а также обеспечивает доступ к самым новогодним локациям в городе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Одним из мест новогодних гуляний в городе является каток в Финском парке, расположенный сразу под мостом. С каждым годом, особенно в период новогодних праздников, каток все больше привлекает псковичей и гостей города, чтобы с пользой и удовольствием провести свое время.

В этом году каток в Финском парке стал одним из лучших проектов страны по укреплению общественного здоровья и занял второе место в конкурсе «Здоровые города России», который прошел в рамках нацпроекта «Демография». Каждый год здесь проходят активные новогодние мероприятия, в этом году – это так называемые «Зимние забавы».

«Обновленная конструкция Троицкого моста с современной архитектурной подсветкой отлично вписываются в общий вид парка. Вместе с гирляндами и музыкой здесь создана неповторимая новогодняя атмосфера», – сказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Вторая новогодняя локация расположена на противоположном берегу реки Псковы – в парке Строителей, где вновь открылся «Сказочный лес», созданный Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

«Здесь псковичей ждут белоснежные зайчики, красочные грибы, мудрые совушки, разноцветные камыши и красивые бабочки. Цветные инсталляции радуют глаз не только детишек, но и взрослых. До 15 января все желающие смогу окунуться в атмосферу настоящей сказки. А ещё здесь звучат строки из произведения «Лукоморья» А.С. Пушкина. Обязательно посетите!» - пригласили псковичей в комитете.