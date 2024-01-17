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Тротуары и улицы Пскова чистят от снега сотрудники «СитиИнвестГрупп»

Тротуары, улицы мосты и автобусные остановки Пскова чистят от снега сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото и видео здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Также сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, по необходимости выполняют текущие ремонтные работы.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: