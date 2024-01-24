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АвтоМир / Дороги

Псковский губернатор дал поручения по усилению безопасности дорожного движения

26.01.2024 11:49|ПсковКомментариев: 0

В правительстве Псковской области губернатор Михаил Ведерников провел первое в 2024 году заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где был рассмотрен широкий круг тем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В первую очередь глава региона обратил внимание на итоги прошлого года. В 2023 году по сравнению с предыдущим периодом зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий на 6,1%, но при этом более чем на 32% сократилось количество погибших.

«Многие ДТП происходят из-за невнимательности водителей или нарушения ими правил дорожного движения. Необходимо усилить информационную работу в этом направлении», — поручил губернатор.

Докладывая об организации безопасности на дорогах в зимний период, врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов сообщил, что в регионе сформирован достаточный запас антигололедных материалов: более 115 тыс. тонн песчано-соляной смеси, свыше 10 тыс. тонн минерального галита, почти 49 тыс. тонн песка. На региональных и межмуниципальных дорогах работают более 230 единиц техники.

Михаил Ведерников поручил держать вопрос уборки и обработки дорог в фокусе особого внимания, еще раз детально проработать алгоритмы действий с подрядными организациями: «Нужно прогнозировать свои действия по погоде и вовремя выходить на маршруты, времени на раскачку у подрядчиков быть не должно».

О мерах по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах рассказал заместитель начальника Октябрьской железной дороги Роман Горин. Он доложил, что в прошлом году были проверены более 200 переездов в Псковской области, выявлено более 1 тыс. замечаний. Все замечания устранены — выполнены ямочные и капитальные ремонты, подъезды расчищены от растительности на обочинах. Роман Горин поделился и планами на 2024 год, которые включают капитальный ремонт асфальтового покрытия на 35 переездах, профилактическую работу в различных форматах.

«Благодарю за открытую, согласованную, эффективную работу, уверен, что такой она будет и впредь», — обратился к представителю Октябрьской железной дороги Михаил Ведерников.

Отдельный акцент сделан на обеспечении безопасности школьников младших классов. Так, например, для Пскова планируется приобретение автомобиля для выездных занятий центра «Лаборатория безопасности», соответствующее оборудование уже есть. Комитет по образованию Псковской области закупит почти 29 тыс. светоотражающих элементов, средства в региональном бюджете на эти цели запланированы.

«Нужно приобрести светоотражатели как можно раньше, чтобы дети ими пользовались в наиболее опасные для пешеходов опасные периоды», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также проконтролировал исполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях комиссии, которые касались организации дополнительных мер по усилению безопасности на дорогах местного значения, проведения информационной работы о важности соблюдения правил дорожного движения в средствах массовой информации и социальных сетях.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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