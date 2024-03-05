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АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов о содержании дорог Псковской области зимой и ранней весной

05.03.2024 17:26|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Он рассказал, как в Псковской области дорожники справились с зимой, закончился ли сезон, и как обстоит дело с содержанием дорог федерального значения в регионе.

 

- Станислав Янович, сезон зимнего содержания дорог в нашем регионе завершился. Какую оценку вы поставите подрядчикам? Я имею в виду не только «Псковавтодор», но и других. В Пскове, мы знаем, был опыт того, что МП «Специализированный заказчик» получил весомый штраф. Многие районы в начале сезона получили новую дорожную технику. Этот фактор как-то сказался на этом сезоне?

- Начну с того, что зимнее содержание дорог еще не закончилось. По нормативу оно заканчивается 1 апреля. Если сейчас такие погодные условия устоялись, это еще не значит, что зимнее содержание закончено.

В регионе работало более 300 единиц техники. Поступившая в муниципалитеты техника оказала положительное влияние, но недостаток техники у всех серьезный, износ большой. Это хорошая помощь, но ее нужно продолжать. Благодаря Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору Псковской области – ред.) в этом году будет продолжаться обновление техники как в муниципалитетах, так и в государственном предприятии «Псковавтодор».

Предварительно, на муниципалитеты выделено более 150 миллионов рублей. Как показывает практика - мы будем надеяться, что она в этом году повторится - во второй половине года будет дополнительное выделение денег.

- Какова ваша оценка работы специалистов дорожного хозяйства текущей зимой?

- Зима была полноценная, русская, настоящая. Считаю, что отработали достойно: и регионалы, и федералы. Не без замечаний по всем направлениям. Проезжую часть оперативно расчищали. Хочу обратить внимание на расчистку, более оперативную, пешеходных тротуаров, съездов с трассы. Иногда поступали жалобы о расчищенном дорожном полотне и засыпанном съезде к частному домовладению. Всегда есть замечания, но учитывая непростые погодные условия, считаю, что неплохо отработали.

- Каждый год весной дороги представляют собой удручающее зрелище, но не все. Комитет по транспорту уже анализирует, какие региональные дороги нужно срочно избавлять от аварийной ямочности?

- Новые дороги, которые выполнены по технологии с применением гранитного щебня и новых битумов, стоят без проблем. Разваливаются дороги, на которых десятилетиями не было ремонтов, и особенно там, где был аварийный ямочный ремонт, чтобы автомобили колеса не пробивали. Мы знаем заблаговременно, на какие участки надо обратить внимание. Был сделан ямочный ремонт перед сезоном.

Понимаем, что весной будут разрушения. Бригады уже готовятся. Пока горячий асфальт не выпускаем, заводы еще не запустили, поэтому работаем холодным асфальтом. О проблемах в части региональных дорог мы знаем. Есть ежедневное патрулирование, видим вновь образовывающиеся дефекты, которые стараемся оперативно устранять. Что касается федеральных дорог, коллеги тоже в курсе. У них есть несколько очень сложных направлений, где удручающее состояние покрытия. Они готовы, только надо достичь оптимальных погодных условий, и тогда начнется активная работа.

- Как паводок сказывается на дорожной ситуации? Особенно в тех районах, которые считаются паводкоопасными. Вы их, наверняка, мониторите каждый год. Уже была палкинская ситуация, где размыло дорогу и ее мгновенно восставили. Много ли сейчас таких опасных участков?

- Знаем и мониторим участки автомобильных дорог, которые ежегодно попадают в зону подтопления. Есть определенные мероприятия: расчистка водоотводных канав, отведение воды. Благодаря местным филиалам стараемся все оперативно устранять. Палкинский филиал «Псковавтодора» оперативно решил сложности с проездом к деревне Подмогилье-1. Ситуация непростая, и снега много было. Все были готовы. Был собран штаб, прописаны конкретные действия различных служб. Все на контроле. Надеюсь, что серьезных проблем это не доставит.

- В этом году много влаги. Земля прям насытилась. Это как-то скажется на сроках противоаварийного ямочного ремонта?

- Нет, на ямочном ремонте это никак не скажется, но скажется на песчано-гравийной смеси.

- Не могу не спросить у вас про федеральные трассы. Вы уже сказали, что они местами представляют не самое завидное зрелище. Это уже ответственность ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Есть ли у вас сведения, когда они намерены начать приводить их в порядок?

- Есть межведомственное взаимодействие с нашими коллегами из Росавтодора. К аварийно-ямочному ремонту уже приступили с холодным асфальтом. Есть очень серьезные участки, больше всего нареканий вызывает федеральная автомобильная дорога А-122, которая на территории Псковской области связывает Великие Луки и Невель, проходит через Локню. На нее огромное количество жалоб. Здесь в оправдание коллег можно сказать, что автомобильная дорога в прошлом была регионального значения. Ее передали в 2020-м году, если не ошибаюсь. Не знаю, по каким причинам деньги туда не выделялись. Там только велось плановое содержание, устранение ямочности. Покрытие в некоторых местах ужасающее. Здесь надо согласиться с людьми, которые жалуются.

Уже заключены два контракта. В этом году будет сделано порядка 50 километров. Это плановый ремонт, замена асфальтного покрытия. На всем протяжении мы не сможем работать. Если не ошибаюсь, к концу октября должны закончить обе подрядные организации. Они сильные, с хорошей производственной базой. Здесь сомневаться вообще не приходится, что какие-то будут сбои. Можно порадоваться, что часть будет сделана. Надеемся, что федеральный центр продолжит финансирование этого направления, и в следующем году они также продолжат работать.

Есть с прошлого года федеральный участок после города Острова в сторону Опочки. Там также в этом году будет выполнен ремонт покрытия между населенными пунктами Карпово и до деревни Татищево. Закончатся в этом году дорожные работы в населенном пункте Пустошка. На участке от Новгородской области до населенного пункта Демянко в Порховском районе проведут ремонт. Коллеги дали информацию, что участок М-9 «Балтия» от границы с Тверской областью до населённого пункта Кунья будет приведен в порядок. Достаточно большой объем работ. Коллеги выбрали наиболее разрушенные участки. В ближайшее время, как погода позволит, они сразу приступят к этим работам.

Беседовала Любовь Кузнецова

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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