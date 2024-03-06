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АвтоМир / Дороги

Тротуары длиной 4,6 км с освещением построят в Печорах

06.03.2024 12:39|ПсковКомментариев: 0

Устройство недостающих тротуаров и наружного искусственного освещения проведут в Печорах на автодороге граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта составляет 183 млн 358 тысяч 976 рублей.

Объект реализуется за счет средств ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Протяженность участка капитального ремонта 4,648 км. Ширина тротуаров из асфальтобетона - 1,2-2,16 м. Будет установлено 189 опор освещения и 268 светильников.

Окончание подачи заявок – 27 марта 2024 года. Окончание работ - 1 августа 2026 года.

Теги: #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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