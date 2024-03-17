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Движение транспорта тяжелее 8 тонн ограничили в Пскове до 16 апреля

Движение транспортных средств массой более 8 тонн запретили в Пскове с 18 марта до 16 апреля, ограничение не будет распространяться на пассажирские автобусы и некоторые другие перевозки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В Пскове с 18 марта по 16 апреля по дорогам общего пользования будет ограничено движение транспортных средств с грузом или без груза с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства и полной массой более 8 тонн», - сообщили в администрации.

Ограничение движения вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.

Временное ограничение не будет распространяться на пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива. Какого транспорта также не коснутся ограничения, можно узнать по ссылке.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.