АвтоМир / Дороги

В Пскове продлили ограничение движения автомобилей на участке улицы Крупской

Ограничение движения автотранспорта в районе дома №9 по улице Крупской в Пскове продлили до 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Это связано с производственной необходимостью, уточнили в администрации. В качестве объезда определены Хлебный проезд и 1-й Филоновский проезд.

«Просим заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в администрации Пскова.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.