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Правая сторона улицы Юбилейной в Пскове откроется для транспорта вечером

Правая сторона улицы Юбилейной в Пскове откроется для транспорта вечером 11 апреля. Подрядчик нанес временную разметку и заканчивает асфальтирование тротуаров, сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

С понедельника, 15 апреля, на пять дней закроется левая сторона дороги.

«Для беспрепятственного проезда транспорта по правой стороне будут закрыты знаки, ограничивающие стоянку автомобилей по средам. Стоянка на время работ на этом участке будет полностью запрещена. Будьте внимательны за рулем!» - добавил Борис Елкин.